Даути: «Лос-Анджелес» выглядит жалко, нам стыдно за нашу игру

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути выразил недовольство игрой команды в текущем сезоне. «Королин» занимают последнее место в лиге с 21 очком после 29 матчей.



«Мы выглядим жалко, нам стыдно, мы расстроены. Одно дело проигрывать, когда команда бьется. Это еще терпимо, что-то хорошее все-таки получается. И совсем другое дело, когда ничего не получается, команда не выкладывается.



Это недопустимо. Каждый из нас должен постараться, чтобы мы смогли справиться с этим спадом. Усилий трех или четырех ребят будет мало.



Некоторые ребята играют жестко. Мы должны быть жесткой командой. Мы не настолько техничны, как другие клубы. В этом вся суть. Нам надо играть в тело. Мы должны быть неприятной командой для соперников. Нам нужно, чтобы другие команды, приезжая сюда, говорили: «Ну вот, опять нам надо играть против «Кингз» у них дома!» Что-то типа этого, вы меня понимаете?», – цитирует игрока официальный сайт лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»