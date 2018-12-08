Тарасенко: мне нужно больше забивать, но я лучше отдам передачу партнёру

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко подвёл итоги встречи с «Виннипег Джетс» (1:0). Россиянин не набрал в матче очков, провёл на льду 18 минут 15 секунд, сделал один бросок в створ и закончил игру с показателем полезности «0».



«Не могу судить о своей игре, но стараюсь помочь команде как можно больше. Очевидно, что мне нужно больше забивать, но в некоторых матчах шайба не идёт, поэтому, если партнёр будет в хорошей позиции, лучше отдам передачу. У нашей тройки очень много моментов, но забить почему-то не можем. Нужно найти способ это сделать. Может быть, играть проще, чаще бросать и наваливаться на ворота», — приводит слова Тарасенко официальный сайт клуба.

Тарасенко вышел из клетки. Не хватило только одного Уже не в третьем звене.

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