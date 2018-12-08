«Виннипег» — «Сент-Луис» — 0:1. Видеообзор матча

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» одержал выездную победу над «Виннипег Джетс» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Посмотреть видео также можно на «Чемпионате».



Единственную шайбу на 35-й минуте встречи забросил шведский форвард «блюзменов» Александр Стин, реализовав большинство. Джейк Аллен оформил шат-аут, отразив 25 бросков из 25.



Владимир Тарасенко нанёс один бросок в створ за 18 минут 15 секунд, проведённых на льду (1.19 — в большинстве). У Ивана Барбашёва один силовой приём и 33% выигранных вбрасываний за 15.04 (2.56 — в меньшинстве).



«Виннипег» прервал четырёхматчевую беспроигрышную серию, канадская команда, набрав 36 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сент-Луис» (24) — на 13-м.