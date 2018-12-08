«Анахайм» — «Каролина»: Гецлаф устроил драку после гола в пустые ворота

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на домашней арене уступил «Каролине Харрикейнз», встреча завершилась со счётом 1:4. После четвёртого гола гостей, забитого Себастьяном Ахо в пустые ворота, форвард «Анахайма» Райан Гецлаф устроил драку с Джастином Фолком.
Посмотреть видео драки также можно на YouTube.
Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Якоб Сильверберг. Во втором периоде «Каролина» отыгралась благодаря шайбе Кларка Бишопа. В третьем периоде гости добились победы, авторами голов стали Бретт Песке, Джастин Уильямс и Себастьян Ахо.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сумел отметиться результативной передачей, став вторым ассистентом Уильямса.