«Анахайм» — «Каролина»: Гецлаф устроил драку после гола в пустые ворота

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на домашней арене уступил «Каролине Харрикейнз», встреча завершилась со счётом 1:4. После четвёртого гола гостей, забитого Себастьяном Ахо в пустые ворота, форвард «Анахайма» Райан Гецлаф устроил драку с Джастином Фолком.

Посмотреть видео драки также можно на YouTube.

«Каролина» победила «Анахайм», у Свечникова — результативная передача

Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Якоб Сильверберг. Во втором периоде «Каролина» отыгралась благодаря шайбе Кларка Бишопа. В третьем периоде гости добились победы, авторами голов стали Бретт Песке, Джастин Уильямс и Себастьян Ахо.



Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сумел отметиться результативной передачей, став вторым ассистентом Уильямса.