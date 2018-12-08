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Главный арбитр КХЛ — о Каюмове: не припомню других случаев с ударом судьи в лицо

Главный арбитр КХЛ — о Каюмове: не припомню других случаев с ударом судьи в лицо
Хоккей / КХЛ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал инцидент с ударом форварда «Локомотива» Артура Каюмова в голову лайнсмену Ивану Дедюле.

«Мы отправили Ивана домой по медицинским показаниям, потому что у него диагностировано сотрясение мозга. Дедюля будет находиться на судейском портале в списке травмированных, пока не вылечится. Есть определённое время доступа после сотрясения. Пока не знаю, как он будет лечиться — амбулаторно или стационарно.

Этот случай не рядовой. Подобное случилось впервые за то время, пока я руковожу судейским департаментом. Таких откровенных ударов в лицо арбитру не припомню. Всё решает спортивно-дисциплинарный комитет, это независимый орган. Какие-то судейские решения СДК отменяет, другие, наоборот, усиливает. Это их фронт работы», — сказал Анисимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Игрок «Локомотива» сошёл с ума. Он врезал судье по лицу и стал заводить трибуны
Артур Каюмов разбушевался. Перед этим он чуть не нанёс серьёзную травму игроку «Йокерита».
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