Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте определила троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки в тройку лучших не вошли.



Третьей звездой признан вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп, отразивший 41 бросок из 43 во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2).



Вторая звезда — капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 4 (1+3) очка в игре с «Миннесотой Уайлд» (7:2).



Возглавил тройку лучших хоккеистов дня вратарь «Сент-Луиса» Джейк Аллен, сделавший шат-аут в матче «Виннипег Джетс» (1:0) при 26 отраженных бросках.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19