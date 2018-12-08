Агенты без российского гражданства не получили от ФХР аккредитацию

Как стало известно «Чемпионату», на данный момент лица (хоккейные агенты), не имеющие российского гражданства, не получили аккредитацию ФХР, разрешающую работать с игроками на территории России.



В свою очередь, игроки и клубы будут наказаны штрафами, если будут заключать сделки с нелицензированными агентами. Помимо граждан зарубежных государств, многие российские агенты до сих пор также не получили аккредитацию. Ранее стоимость таковой была 50 тыс. рублей в год, однако с 2018 года её цена возросла до 500 тыс. рублей в год.



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