Защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано дисквалифицирован на две игры за нарушение правил с использованием колена против нападающего «Миннесота Уайлд» Микко Койву, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Инцидент произошел на седьмой минуте третьего периода. Судьи в поле наказали Джиордано малым штрафом за подножку. По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчета его среднегодовой зарплаты, Джиордано потеряет чуть больше $ 72 тыс. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.



Напомним, по итогам встречи дисквалификацию также получил форвард «Калгари» Райан Ломберг, а тренер Билл Питерс был оштрафован.

Тренер «Калгари» оштрафован за выпуск игрока специально для участия в драке

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