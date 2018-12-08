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«Сибирь» — «Трактор»: стали известны составы команд

«Сибирь» — «Трактор»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 декабря, начало — в 13:30 мск.

«Сибирь»:

Красиков (Тейлор);
Логинов — Алексеев, Принс — Брюле — Пельтола;
Игнатович — Наумов, Казаков — Саюстов — Михайлов;
Лукин — Демидов, Карон — Пешехонов — Шаров;
Воробей, Первушин — Романцев — Зырянов, Комаров.

«Трактор»:

Демченко (Судницин);
Бэйлен — Никитин, Энлунд — Щехура — Томас;
Исаев — Бородкин, Шолохов — Стоу — Глинкин;
Желдаков — Алексеев, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Карпухин, Ерофеев — Дугин — Шаров, Дорофеев.

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