Стали известны составы новосибирской «Сибири» и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 декабря, начало — в 13:30 мск.
«Сибирь»:
Красиков (Тейлор);
Логинов — Алексеев, Принс — Брюле — Пельтола;
Игнатович — Наумов, Казаков — Саюстов — Михайлов;
Лукин — Демидов, Карон — Пешехонов — Шаров;
Воробей, Первушин — Романцев — Зырянов, Комаров.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Никитин, Энлунд — Щехура — Томас;
Исаев — Бородкин, Шолохов — Стоу — Глинкин;
Желдаков — Алексеев, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Карпухин, Ерофеев — Дугин — Шаров, Дорофеев.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Сибирь» — «Трактор»: стали известны составы команд