Галиев: такие поражения, как в Санкт-Петербурге, «Ак Барсу» нужно забывать

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев перед матчем со «Слованом» сказал, что поражение во встрече со СКА (1:5) нужно забыть.



«Удалось ли сделать перезагрузку после поражения в Санкт-Петербурге? Да, считаю, нужно забывать такие поражения. Как говорится, завтра новый день. Думаю, у нас сегодня настрой в пять раз выше, мотивация. Сегодня нам нужно сыграть как надо, и главная задача — начать новую победную серию.



Игра вместе с Поповым и Глуховым? Они хорошие ребята, хорошие игроки. Не всё сначала получалось у нас, но с каждой игрой мы всё больше и больше доверяем и находим друг друга в таких ситуациях, где раньше у нас были проблемы.

Сегодня постараюсь забить и помочь команде", — цитирует игрока официальный сайт клуба.



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