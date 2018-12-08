Светлов: Александр и Василий Стрельцов получили травмы, как и Полак

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от проигранного матча с астанинским «Барысом» (1:3).



«Игра была интересная, напряжённая. С нашей стороны встреча была двоякой, создавали хорошие моменты, а вот с реализацией не получилось так, как хотелось. Также были ошибки, которые совершенно не хотелось получать. Но это хоккей, на ошибках строится игра.



У Александра Стрельцова травма, пока он не сможет нам помочь. Василий в ходе матча получил повреждение. Насколько тяжелое, пока сказать не могу, шайба попала ему в руку. И Полак сегодня не доиграл встречу, так что в концовке пришлось играть в три пятерки», — приводит слова специалиста официальный «твиттер» клуба.

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