Тренер «Ак Барса»: игроки понимают, что в Петербурге был неудачный матч

Тренер казанского «Ак Барса» Александр Завьялов поделился ожиданиями от матча с братиславским «Слованом».



«После поражения в матче со СКА было неприятно. Но ничего не поделать, это спорт — через день уже следующий матч, и нужно к нему готовиться. Думаю, ребята понимают, что в Питере была неудачная игра. В душе они это всё переосмыслили и, думаю, психологически подготовили себя к следующему матчу. Думаю, сегодня в матче со «Слованом» будет совершенно другая команда.



В команде продолжается ротация? Да, всё верно. В обороне у нас сегодня сыграют Андрей Марков и Рафаэль Батыршин. Дали отдохнуть Володе Ткачёву, его в звене заменит Слава Основин. Всё продолжается, мы готовимся к бою, к следующей игре», — цитирует тренера официальный сайт клуба.