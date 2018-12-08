Глазачев: Карлссон сыграл хорошо, большой вратарь — всегда тяжело

Нападающий дальневосточного «Адмирала» Константин Глазачев поделился впечатлениями от проигранного матча с астанинским «Барысом» (1:3).

«Может быть, рано забили. Не знаю. Нужно отдать должное «Барысу». Они играли достаточно активно, не смотря на то что еще позавчера играли дома, а вчера уже прилетели во Владивосток. Мы чуть-чуть оказались не готовы. Получалось, чья команда владеет шайбой, та владеет и инициативой. Много позволили сопернику, много совершали глупых ошибок на ровном месте. Не знаю с чем это связано. Честно сказать, забили бы мы второй гол, могло бы все измениться, наверное. У нас сразу же была пара хороших моментов. Игра сложилась бы по-другому. Голкипер «Барыса» сыграл хорошо. Большой вратарь — всегда тяжело», — цитирует игрока официальный сайт клуба.