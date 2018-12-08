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«Трактор» вырвал победу у «Сибири» в концовке овертайма

«Трактор» вырвал победу у «Сибири» в концовке овертайма
Хоккей / КХЛ

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене уступила челябинскому «Трактору» в овертайме, встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ.

Первый период завершился в пользу гостей: на 8-й минуте заброшенной шайбой отметился Егор Дугин. Подопечные Александра Андриевского сумели отыграться только на 36-й минуте благодаря мощному броску Владимира Первушина. Третий период прошёл без заброшенных шайб, а за пять секунд до конца овертайма победу гостям принёс гол Пола Щехуры.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2018, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1 : 2
0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Дугин (Шаров) – 07:28 (5x5), 1:1 – Первушин (Зырянов) – 35:39 (5x5), 1:2 – Щехура – 64:55 (4x3)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами прошедшей встречи «Сибири» и «Трактора» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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