«Трактор» вырвал победу у «Сибири» в концовке овертайма

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене уступила челябинскому «Трактору» в овертайме, встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ.



Первый период завершился в пользу гостей: на 8-й минуте заброшенной шайбой отметился Егор Дугин. Подопечные Александра Андриевского сумели отыграться только на 36-й минуте благодаря мощному броску Владимира Первушина. Третий период прошёл без заброшенных шайб, а за пять секунд до конца овертайма победу гостям принёс гол Пола Щехуры.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами прошедшей встречи «Сибири» и «Трактора» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.