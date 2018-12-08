Шумаков сегодня подпишет контракт с другим клубом в Северной Америке

Нападающий Сергей Шумаков в ближайшее время подпишет контракт в Северной Америке, сообщил хоккейный агент Шуми Бабаев.



«Сегодня Сергей подпишет контракт с другим клубом в Северной Америке», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Напомним, Шумаков вчера, 7 декабря, прошёл драфт отказов «Вашингтона». Форвард не провёл ни одного официального матча за основную команду «Вашингтона», играл только за фарм-клуб. В АХЛ Шумаков провёл 10 матчей, записав в актив 4 (3+1) балла при показателе полезности «+3».



27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Форвард, выведенный из состава москвичей в финале Кубка Гагарина, требовал обмена, однако руководство «армейского» клуба не смогло найти ему вариант в КХЛ. В итоге контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока.

Шумаков освободился из НХЛ. В какой команде КХЛ он может оказаться? В ЦСКА его не ждут, а что могут предложить за него «Ак Барс» и «Салават Юлаев»? Но самым оптимальным вариантом может стать «Сибирь».