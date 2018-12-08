Андриевский: «Сибирь», наверное, синяк Демченко на животе поставила

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (1:2 ОТ).



«Серьёзно готовились к игре. Понимали, что нужны очки. Тем более арена заполнилась до отказа. К сожалению, имея такое преимущество, разбазарили слишком много моментов. На чужом пятаке ребята работали, но при 50 бросках половину вратарь «Трактора» видел. Демченко, наверное, синяк поставили. В живот да в живот, в живот да в живот. Трафика было маловато. Но нос мы не вешаем. Задача — отдохнуть и с новыми силами вступить в борьбу за плей-офф.



Когда игрок ошибается на синей линии соперника, это контратака. Мы с ребятами об этом говорим постоянно, но это должно быть их решение, они на площадке, они чувствуют дистанцию. Не могу ответить однозначно, во вред идут рискованные обыгрыши или на пользу.



Почему «Сибирь» проигрывает именно конкурентам? Нас тоже разбирают, на нас настраиваются, как на конкурентов. Мы сегодня провели неплохую игру по содержанию, но не смогли забросить больше одной шайбы. Что касается удаления Брюле, то его Бэйлен цеплял со своей зоны, Жильбер отмахнулся, а судья попался принципиальный», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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