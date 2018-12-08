Форвард «Трактора» Полыгалов пропустит три недели из-за травмы

Стал известен срок восстановления нападающего «Трактора» Игоря Полыгалова после травмы, полученной в выездном матче с «Авангардом» (2:3). Полыгалов травмировался в начале первого периода и не вернулся в игру.



«Полыгалов пропустит три недели, может быть, больше», — передаёт слова исполняющего обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышного корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



В этом сезоне 32-летний игрок набрал 17 (8+9) очков в 34 играх.

«Трактор» вырвал победу у «Сибири» в концовке овертайма

Первый период завершился в пользу гостей: на 8-й минуте заброшенной шайбой отметился Егор Дугин. Подопечные Александра Андриевского сумели отыграться только на 36-й минуте благодаря мощному броску Владимира Первушина. Третий период прошёл без заброшенных шайб, а за пять секунд до конца овертайма победу гостям принёс гол Пола Щехуры.