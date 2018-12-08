Первушин: неприятно, что проигрываем конкурентам, счёт с «Трактором» не по игре

Нападающий «Сибири» Владимир Первушин прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2 ОТ).



«Думаю, счёт не по игре. Во втором и третьем периоде мы переиграли «Трактор», нанесли много бросков. Возможно, трафика было мало и Демченко хорошо сыграл. Соперник откатывался, играл от обороны. Мы знали, что челябинцы будут играть на контратаках. «Сибирь» физически хорошо готова, удавалось давить, бросать, но нужен был один голик. С «Магниткой» мы неправильно играли на сменах, сегодня вышли более мобилизованными, в том числе на второй период.



Неприятно, что теряем очки и проигрываем нашим конкурентам в борьбе на плей-офф. Но они тоже выходят настроенными на нас. Пауза на Евротур поможет подтянуть физику, но команда на ходу, не хотелось бы прерывать серию игр», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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