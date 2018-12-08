Тертышный: уехавшего в сборную Кравцова заменит Шолохов, он уже играл со Стоу

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный прокомментировал выездную победу в матче с новосибирской «Сибирью» (2:1 ОТ).



«Тяжёлый получился матч, соперник имел в определённых моментах преимущество. «Сибирь» создавала такие моменты, в которых могла забивать, но у нас вратарь сыграл очень уверенно, дал нам импульс спокойствия. При счёте 1:1 игра шла до гола. Хорошо, что в овертайме мне дали шанс, потому что у нас и в прошлом матче мало было удалений. Ребята воспользовались шансом и смогли одержать победу.



Первый матч без Кравцова? Мы знали, что Виталий уедет после матча с «Барысом» в расположение сборной. По сочетаниям у нас не так много игроков, есть травмированные. Марсель Шолохов уже играл в сочетании со Стоу и Глинкиным, поэтому решение поставить его было предсказуемым. Мы были к этому готовы», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Трактор» вырвал победу у «Сибири» в концовке овертайма