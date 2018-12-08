Уланов: «Спартак» сегодня встал не с той ноги, не ожидали такого результата

Тренер московского «Спартака» Игорь Уланов поделился впечатлениями от поражения во встрече с «Металлургом» (3:7).



«Мы со своей стороны, конечно, не ожидали такого результата. Вроде команда была на подъеме, мы вышли неплохо, но, возможно, первый гол нас как-то расслабил. Потом были 1:1, затем 2:2. Думаю, болельщикам понравилась игра. В итоге десять голов.



Что касается статистики, то по броскам мы выиграли, по вбрасываниям выиграли, по блокированным тоже выиграли, а в итоге оказалось, что не угадали ни одной буквы. Конечно, и меньшинство нас подвело, и свое большинство не использовали. Как-то, видимо, не с той ноги сегодня встали. Тем не менее будем работать и смотреть, где допустили ошибки. Будем вносить коррективы. Еще много игр впереди. Будем стремиться к лучшему», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

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