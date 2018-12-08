Нападающий «Динамо» Андрей Алексеев получил травму в игре с «Витязем»

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев получил травму в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В концовке первого периода 23-летний хоккеист потерял равновесие, столкнувшись с форвардом хозяев Никитой Выглазовым, и потребовалась помощь доктора команды. Игрок «Динамо» не смог самостоятельно покинуть лёд. Во втором отрезке вместо него в первом звене выходит Игорь Макаров. На этой неделе в лазарет столичной команды угодил нападающий Владимир Брюквин.



В нынешнем сезоне Андрей провёл 28 матчей, забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «0» и 14 минутах штрафного времени.



«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Владимира Крикунова подошли к матчу в Подольске с победной серией из шести игр.

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