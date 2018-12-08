Лучший бомбардир «Оттавы» Дюшейн помещён в список травмированных

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Мэтт Дюшейн помещён в список травмированных, сообщает пресс-служба канадского клуба.



27-летний хоккеист пропустит несколько матчей из-за травмы паха. Кроме того, в список травмированных будет помещён форвард Бобби Райан, у него диагностировали сотрясение мозга.



В нынешнем сезоне Дюшейн провёл 29 матчей, забросил 12 шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+2» и четырёх минутах штрафного времени. Дюшейн является лучшим бомбардиром «сенаторов» и занимает второе место в списке снайперов команды.



На счету 31-летнего Райана 18 (6+12) очков в 29 играх регулярного чемпионата. Он заработал показатель полезности «-6».

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