«Авангард» проиграл «Сочи» и продлил серию поражений до трёх матчей

ХК «Сочи» одолел «Авангард» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл на юге России.



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Подопечные Сергея Зубова обеспечили преимущество в две шайбы уже к 5-й минуте игры. Сначала точным броском отметился Роберт Росен, а затем болельщиков омской команды огорчил Никита Точицкий. В концовке периода Денис Зернов сократил отставание до минимума, на что хозяева ответили голом Артёма Томилина во втором игровом отрезке. В третьем периоде гости отметились ещё одной шайбой, автором которой стал Никита Пивцакин.

Черноморская команда одержала вторую победу подряд, а команда Боба Хартли продлила серию поражений до трёх игр.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.