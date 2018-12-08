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«Авангард» проиграл «Сочи» и продлил серию поражений до трёх матчей

«Авангард» проиграл «Сочи» и продлил серию поражений до трёх матчей
Хоккей / КХЛ

ХК «Сочи» одолел «Авангард» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл на юге России.

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Подопечные Сергея Зубова обеспечили преимущество в две шайбы уже к 5-й минуте игры. Сначала точным броском отметился Роберт Росен, а затем болельщиков омской команды огорчил Никита Точицкий. В концовке периода Денис Зернов сократил отставание до минимума, на что хозяева ответили голом Артёма Томилина во втором игровом отрезке. В третьем периоде гости отметились ещё одной шайбой, автором которой стал Никита Пивцакин.

Черноморская команда одержала вторую победу подряд, а команда Боба Хартли продлила серию поражений до трёх игр.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2018, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
3 : 2
2:1, 1:0, 0:1
Авангард
Омск
1:0 – Росен (Архипов) – 00:13 (5x5), 2:0 – Точицкий – 04:46 (5x5), 2:1 – Зернов (Широков, Франсон) – 19:31 (5x5), 3:1 – Томилин (Зборовский, Алтыбармакян) – 25:13 (5x5), 3:2 – Пивцакин (Петров, Галимов) – 51:26 (5x5)
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