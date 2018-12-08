Московское «Динамо» прервало серию из шести побед, уступив «Витязю»

«Витязь» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Подольске.



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Бело-голубые открыли счёт на 2-й минуте благодаря голу Ивана Игумнова, но потеряли Андрея Алексеева в концовке периода. Форвард московского клуба получил травму и не вышёл на второй период, из-за чего тренерскому штабу гостей пришлось перекраивать звенья. В начале второго игрового отрезка подопечные Валерия Белова забросили две шайбы: Александр Сёмин реализовал большинство, а Миро Аалтонен отличился в равных составах.

Гости прервали серию из шести побед, а подмосковный клуб одержал вторую победу подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.