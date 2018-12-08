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Московское «Динамо» прервало серию из шести побед, уступив «Витязю»

Московское «Динамо» прервало серию из шести побед, уступив «Витязю»
Хоккей / КХЛ

«Витязь» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Подольске.

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Бело-голубые открыли счёт на 2-й минуте благодаря голу Ивана Игумнова, но потеряли Андрея Алексеева в концовке периода. Форвард московского клуба получил травму и не вышёл на второй период, из-за чего тренерскому штабу гостей пришлось перекраивать звенья. В начале второго игрового отрезка подопечные Валерия Белова забросили две шайбы: Александр Сёмин реализовал большинство, а Миро Аалтонен отличился в равных составах.

Гости прервали серию из шести побед, а подмосковный клуб одержал вторую победу подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2018, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
2 : 1
0:1, 2:0, 0:0
Динамо М
Москва
0:1 – Игумнов (Койвисто, Панкратов) – 01:54 (5x5), 1:1 – Сёмин (Евсеенков) – 21:06 (5x4), 2:1 – Аалтонен (Шинкевич, Рендулич) – 23:48 (5x5)
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