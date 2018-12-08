Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов получил 13-матчевую дисквалификацию

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов дисквалифицирован на 13 матчей. Такое решение было принято на основании игры с «Йокеритом». В третьем периоде при счёте 0:3 хоккеист провёл жёсткий силовой приём против Йеспера Йенсена и попал ему в голову. После этого завязалась драка, лайнсмены подъехали, чтобы разнять хоккеистов, и Каюмов нанёс одному из судей удар в лицо. Он получил «5+20» за удар в голову, а также 20 минут штрафа за физический контакт с судьёй.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Артура Каюмова по п. 1.3.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.



Кроме этого, оставить без изменений наказание, наложенное на Каюмова по п. 1.30 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на восемь матчей и подвергнуть денежному штрафу.



В соответствии с п. 4.2.3 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан «Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут), и Большим и Дисциплинарным штрафом до конца игры («5+20») в одном матче», он получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф. Суммарная дисквалификация Каюмова составит 13 игр», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ