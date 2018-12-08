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Глава СДК КХЛ: если бы Каюмов бил судью осознанно, получил бы на две игры больше

Глава СДК КХЛ: если бы Каюмов бил судью осознанно, получил бы на две игры больше
Хоккей / КХЛ

Глава спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ (СДК КХЛ) Валерий Каменский поделился мнением о дисквалификации форварда «Локомотива» Артура Каюмова на 13 матчей.

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«Каюмова наказали не жёстко, а по регламенту. Восемь игр он получил за судью, четыре игры — за удар в голову. И одна игра добавилась автоматом, так как два больших штрафа идут автоматом.

Специально ли он бил судью? Специально был удар. Но я не знаю, специально ли он попадал в судью или он хотел ударить того игрока, который его обидел. Но удар был нанесён осознанно. Если бы он попал в игрока — было бы одно наказание, но он попал в судью. Значит, другое наказание. Если бы он осознанно бил судью, то получил бы 10 игр, а не восемь.

Всё по букве закона и регламенту. Судей нельзя трогать. Это закон везде, во всём спорте. Такие вещи в любом спорте жёстко наказываются», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов получил 13-матчевую дисквалификацию
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