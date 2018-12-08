Крикунов — о селекции: «Динамо» не ждёт усиления со стороны

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после матча с «Витязем» (1:2) рассказал о селекционной политике клуба.

«Не в голосе сегодня мы были, двигались не очень хорошо. В целом ребята бились, старались, делали, что могли. В конце играли «шесть на четыре», не смогли забить. К сожалению, не очень привычна нам малая площадка. Нашей бригаде большинства немного не хватало времени, а на большой площадке им привычнее играть. Поэтому ничего не использовали, не забили. Продолжаем работать.

Почему отпустили Вишневского? У нас Прибыльский хороший защитник. Усиления со стороны мы не ждём», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.