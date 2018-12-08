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КХЛ: арбитр, получивший удар от Каюмова, пропустит как минимум две недели

КХЛ: арбитр, получивший удар от Каюмова, пропустит как минимум две недели
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лига прокомментировала состояние арбитра Ивана Дедюли, получившего удар от форварда «Локомотива» Артура Каюмова. Впоследствии «железнодорожника» дисквалифицировали на 13 матчей, восемь из них он получил за физический контакт с арбитром.

«Врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Судья И. Дедюля пропустит минимум две недели. О точных сроках восстановления трудоспособности можно будет говорить после дополнительного медицинского обследования по месту пребывания в городе Минске», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

Каюмов заплатит два штрафа: 300 тыс. рублей — за удар судьи и 100 тыс. — за удар соперника в голову. Таким образом, помимо 13-матчевой дисквалификации, хоккеист будет вынужден отдать 400 тыс. рублей штрафа.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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