КХЛ: арбитр, получивший удар от Каюмова, пропустит как минимум две недели

Континентальная хоккейная лига прокомментировала состояние арбитра Ивана Дедюли, получившего удар от форварда «Локомотива» Артура Каюмова. Впоследствии «железнодорожника» дисквалифицировали на 13 матчей, восемь из них он получил за физический контакт с арбитром.



«Врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Судья И. Дедюля пропустит минимум две недели. О точных сроках восстановления трудоспособности можно будет говорить после дополнительного медицинского обследования по месту пребывания в городе Минске», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

Каюмов заплатит два штрафа: 300 тыс. рублей — за удар судьи и 100 тыс. — за удар соперника в голову. Таким образом, помимо 13-матчевой дисквалификации, хоккеист будет вынужден отдать 400 тыс. рублей штрафа.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.