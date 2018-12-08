Аалтонен — о победном голе: у меня была самая лёгкая работа в этой ситуации

Нападающий «Витязя» Миро Аалтонен подвёл итоги домашнего матча с московским «Динамо» (2:1) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.



«Это был хороший матч для «Витязя». «Динамо» открыло счёт в первом периоде, но мы понимали, что должны продолжать играть в свой хоккей, чтобы рассчитывать на успех. В таком ключе нужно действовать в каждой игре.



Что касается моего гола, то в этом эпизоде был хороший бросок от синей линии. Рендулич здорово подправил шайбу, и мне лишь оставалось отправить её по назначению. В этой ситуации у меня была самая лёгкая работа», — передаёт слова Аалтонена корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Видео победного гола Аалтонена можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.