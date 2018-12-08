Хартли: «Авангард» пытался вернуться в игру, но команде не хватило времени

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился эмоциями после поражения в выездной игре с «Сочи» (2:3).



«Поздравляю «Сочи» с хорошей победой. Как мы видим, две ошибки в самом начале игры обернулись пропущенными шайбами. Нас заставили заплатить за допущенные оплошности. Не могу сказать, что «Авангард» не старался. Наоборот, мы очень старались, пытались вернуться, но команде не хватило времени. Хоккей – игра ошибок», — приводит слова специалиста официальный сайт «Сочи».



Подопечные Сергея Зубова обеспечили преимущество в две шайбы уже к 5-й минуте игры. Сначала точным броском отметился Роберт Росен, а затем болельщиков омской команды огорчил Никита Точицкий. В концовке периода Денис Зернов сократил отставание до минимума, на что хозяева ответили голом Артёма Томилина во втором игровом отрезке. В третьем периоде гости отметились ещё одной шайбой, автором которой стал Никита Пивцакин.

«Авангард» проиграл «Сочи» и продлил серию поражений до трёх матчей