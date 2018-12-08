«Анахайм» продлил контракт с генеральным менеджером

«Анахайм Дакс» подписал новый контракт с генеральным менеджером Бобом Мюрреем, сообщает официальный сайт «уток». Таким образом, действующий контракт специалиста рассчитан до конца сезона-2021/22.



Калифорнийская команда выходила в плей-офф Кубка Стэнли на протяжении шести последних сезонов (длиннее серия только у «Питтсбург Пингвинз»), а также набирала 100 или более очков на протяжении пяти сезонов подряд — это самая длинная действующая серия в Национальной хоккейной лиге.



Мюррей трижды попадал в число претендентов на звание лучшего генерального менеджера и стал обладателем заветного трофея по итогам сезона-2013/14.



На счету специалиста 787 матчей в качестве генерального менеджера «Анахайма». Он работает в системе «уток» с 2005 года.

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