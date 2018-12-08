Шумаков заявлен за фарм-клуб «Флориды»

Российский форвард Сергей Шумаков был заявлен за фарм-клуб «Флориды Пантерз». Россиянин будет защищать цвета клуба АХЛ «Спрингфилд Тандербёрдз». Его фамилия уже появилась в официальном ростере команды.

Напомним, вчера, 7 декабря, Шумаков прошёл драфт отказов «Вашингтона». Форвард не провёл ни одного официального матча за основную команду «Вашингтона», играл только за фарм-клуб. В АХЛ Шумаков провёл 10 матчей, записав в актив 4 (3+1) балла при показателе полезности «+3».

27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Форвард, выведенный из состава москвичей в финале Кубка Гагарина, требовал обмена, однако руководство «армейского» клуба не смогло найти ему вариант в КХЛ. В итоге контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока.

Шумаков — в заявке фарм-клуба «Флориды» Фото: AHL