Назаров: игроки «Нефтехимика» старались, но одной самоотдачи недостаточно

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (3:5).

«Есть такая фраза в хоккее: лучше быть везучим, чем хорошим. Сегодня нам не везло, противнику повезло. Соперник забил в самом начале. Очень тяжело начинать игру, когда ты так быстро пропускаешь. Пытались наладить игру, но что-то пошло не так. В конце добавили, но уже было поздно.

Много факторов повлияло на результат. Нельзя сказать, что ребята не старались, благодарю за самоотдачу. Но одной самоотдачи недостаточно. Когда ты пропускаешь четыре, нужно забросить хотя бы четыре. Мы четыре сегодня не забили, а пропустили ещё и пятый. Проигрыш по всем фронтам», — сказал Назаров во время пресс-конференции.