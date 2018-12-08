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Шайба Проворова помогла «Филадельфии» разгромить «Баффало»

Шайба Проворова помогла «Филадельфии» разгромить «Баффало»
Хоккей / НХЛ

«Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесла поражение «Баффало Сэйбрз». Матч, проходивший в Баффало, завершился победой гостей со счётом 6:2.

Форвард «клинков» Джек Айкел оформил дубль и вывел хозяев вперёд. Ещё до окончания первого периода Джеймс ван Римсдайк сократил отставание в счёте, а в середине второго периода российский форвард Иван Проворов сравнял счёт. Для россиянина эта шайба стала третьей в сезоне.

В третьем периоде «Филадельфия» отправила в ворота соперника четыре безответные шайбы. Самым результативным игроком матча стал Клод Жиру. На его счету — гол и три результативные передачи.

«Филадельфия» после 27 матчей регулярного чемпионата занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» расположился на третьей строчке турнирной таблицы.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2018, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2 : 6
2:1, 0:1, 0:4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Айкел (Райнхарт, Скиннер) – 04:04 (5x5), 2:0 – Айкел (Пилут, Ристолайнен) – 12:02 (5x5), 2:1 – ван Римсдайк (Жиру) – 12:52 (5x5), 2:2 – Проворов (Лотон, Раффль) – 30:10 (5x5), 2:3 – Жиру – 42:49 (4x5), 2:4 – Симмондс (Гостисбер, Ворачек) – 48:10 (5x5), 2:5 – Уис (Раффль, Жиру) – 49:25 (5x5), 2:6 – Конечны (Жиру, ван Римсдайк) – 51:00 (5x5)
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