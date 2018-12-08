Шайба Проворова помогла «Филадельфии» разгромить «Баффало»

«Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесла поражение «Баффало Сэйбрз». Матч, проходивший в Баффало, завершился победой гостей со счётом 6:2.

Форвард «клинков» Джек Айкел оформил дубль и вывел хозяев вперёд. Ещё до окончания первого периода Джеймс ван Римсдайк сократил отставание в счёте, а в середине второго периода российский форвард Иван Проворов сравнял счёт. Для россиянина эта шайба стала третьей в сезоне.

В третьем периоде «Филадельфия» отправила в ворота соперника четыре безответные шайбы. Самым результативным игроком матча стал Клод Жиру. На его счету — гол и три результативные передачи.

«Филадельфия» после 27 матчей регулярного чемпионата занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» расположился на третьей строчке турнирной таблицы.