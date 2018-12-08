Защитник Пайгин вернулся в ХК «Сочи» из «Локомотива»

23-летний защитник Зият Пайгин продолжит карьеру в ХК «Сочи», сообщает пресс-служба южан.

Пайгин перешёл в «Сочи» из «Локомотива». «Железнодорожники» получат за игрока денежную компенсацию. Пайгин уже выступал за «Сочи» в сезоне 2015 года. Тогда в 37 матчах «регулярки» и 4 матчах плей-офф защитник набрал 27 (9+18) очков. В том сезоне Пайгин стал участником Матча звёзд КХЛ и получил приглашение в сборную России.

Пайгин является воспитанником пензенского «Дизеля», профессиональную карьеру начинал в системе «Ак Барса». Именно из казанского клуба Зият перешёл в «Сочи» в 2015 году.

В нынешнем сезоне защитник провёл в «Локомотиве» 8 игр. В последнее время Пайгин выступал в ВХЛ за «Ладу». За тольяттинцев защитник сыграл 14 матчей и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «+8».