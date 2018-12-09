П. Буре установил рекорд Кубка Легенд, забросив семь шайб

8 декабря на открытой арене «ЛУЖКИ.Клуб» стартовал розыгрыш Кубка Легенд. Суперзвезды мирового хоккея играли в составах четырёх московских клубов: «Спартака», «Динамо», ЦСКА и «Крыльев Советов».

Турнир посвящен 100-летию со дня рождения Анатолия Тарасова. Символическое вбрасывание произвёл внук великого тренера, председатель правления всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» Алексей Тарасов.

Прославленный российский хоккеист Павел Буре установил новый рекорд турнира. Он забросил семь шайб в матче ЦСКА – «Динамо» (11:3). В финале турнира ЦСКА сыграет со «Спартаком», который разгромил «Крылья Советов» со счётом 9:2. В матче за третье место сыграют столичные «Динамо» и «Крылья Советов».

Кубок Легенд Фото: Championat.com