Проворов закончил матч с «Баффало» с лучшим показателем полезности в карьере

Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов закончил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (6:2) с показателем полезности «+5». Россиянин отличился во втором периоде, сравняв счёт в матче. Эта шайба стала третьей для Проворова в нынешнем сезоне.

«+5» — лучший показатель в карьере Проворова. Ранее лучшим результатом россиянина было «+4» в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне 2017/2018.

Отметим, что в своём дебютом сезоне-2016/17 в НХЛ Проворов закончил матч с «Чикаго Блэкхоукс» с полезностью "-5", это была его третья игра в составе Филадельфии.

«Филадельфия» после 27 матчей регулярного чемпионата занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» расположился на третьей строчке турнирной таблицы.