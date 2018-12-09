«Коламбус» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 22-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 22-й заброшенной шайбой в сезоне. В выездной встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (идёт 2-й период, счёт — 3:0 в пользу гостей) форвард забросил в первом периоде на 20-й минуте, ассистентами выступили Михал Кемпны и Джон Карлсон. Ворота «Блю Джекетс» защищает россиянин Сергей Бобровский.

Эта шайба стала 35-м результативным очком Овечкина в текущем сезоне. Всего в НХЛ россиянин отметился 1157 (629+528) баллами за результативность в 1032 матчах.

Видео гола доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» после 28 матчей регулярного чемпионата занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Столичные» одержали 16 побед при 12 поражениях.