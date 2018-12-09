Вей: никакой эйфории от большого количества побед у ЦСКА нет

Нападающий ЦСКА Линден Вей поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

«Ждём очень непростой игры против «Салавата», это серьёзный соперник с хорошей организацией игры в защите и сильными исполнителями в атаке. Готовимся очень серьёзно: никакой эйфории от большого количества побед у нас нет.

Победная серия? Я думаю, это вызвано тем, что мы перед каждым матчем много тренируем большинство. Кроме того, у каждого звена есть отличные игроки, которые могут за счёт своего мастерства решить эпизод. Скажем, в матче с «Авангардом» нам удалось найти отличное взаимопонимание с Толчинским и Скоттом, поэтому перестановки в тройках не сказались на нашей игре», — приводят слова Вея «Известия».

Матч ЦСКА — «Салават Юлаев» состоится сегодня, 9 декабря в Москве. Начало встречи — 17:30 мск.