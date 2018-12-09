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«Вашингтон» всухую обыграл «Коламбус», Овечкин набрал два очка

«Вашингтон» всухую обыграл «Коламбус», Овечкин набрал два очка
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали Александр Овечкин (1+1) и Трэвис Бойд (1+1). Шат-аут оформил голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби, совершив 28 сейвов. Результативными передачами также отметились Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 15 секунд, нанёс три броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Сергей Бобровский отразил 10 бросков из 13 и был заменён после первого периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0 : 4
0:3, 0:0, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Коннолли (Врана, Кузнецов) – 01:42 (5x5), 0:2 – Яшкин (Бойд, Орлов) – 10:19 (5x5), 0:3 – Овечкин (Кемпны, Карлсон) – 19:41 (5x5), 0:4 – Бойд (Овечкин, Дауд) – 51:04 (5x5)
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