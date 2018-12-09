«Вашингтон» всухую обыграл «Коламбус», Овечкин набрал два очка

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали Александр Овечкин (1+1) и Трэвис Бойд (1+1). Шат-аут оформил голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби, совершив 28 сейвов. Результативными передачами также отметились Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 15 секунд, нанёс три броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Сергей Бобровский отразил 10 бросков из 13 и был заменён после первого периода.