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«Тампа» одержала шестую победу подряд, разгромив дома «Колорадо»

«Тампа» одержала шестую победу подряд, разгромив дома «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась с разгромным счётом 7:1 (3:1, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Тампа» одержала шестую победу кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал капитан «молний» Стивен Стэмкос, набравший 4 (2+2) очка. Дублем также отметился Ондржей Палат. Единственную шайбу «Колорадо» забросил Натан Маккиннон.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 2 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и отметился передачей. У Михаила Сергачёва передача и показатель полезности «+3».

Голкипер «Эваланш» Семён Варламов отразил 18 бросков из 23 и был заменён в середине второго периода. Защитник Никита Задоров совершил 7 силовых приёмов. Владислав Каменев окончил матч с показателем «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
7 : 1
3:1, 3:0, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 03:05 (5x4), 2:0 – Стэмкос – 13:15 (5x5), 2:1 – Маккиннон (Ландеског, Рантанен) – 14:14 (5x5), 3:1 – Джонсон (Пойнт, Джирарди) – 16:26 (5x5), 4:1 – Киллорн (Гурд, Стэмкос) – 22:00 (5x5), 5:1 – Палат (Стэмкос, Сергачёв) – 27:59 (5x5), 6:1 – Чирелли (Коберн) – 30:01 (5x5), 7:1 – Палат (Джонсон, Миллер) – 43:29 (5x4)
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