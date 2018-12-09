«Тампа» одержала шестую победу подряд, разгромив дома «Колорадо»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась с разгромным счётом 7:1 (3:1, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Тампа» одержала шестую победу кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал капитан «молний» Стивен Стэмкос, набравший 4 (2+2) очка. Дублем также отметился Ондржей Палат. Единственную шайбу «Колорадо» забросил Натан Маккиннон.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 2 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и отметился передачей. У Михаила Сергачёва передача и показатель полезности «+3».

Голкипер «Эваланш» Семён Варламов отразил 18 бросков из 23 и был заменён в середине второго периода. Защитник Никита Задоров совершил 7 силовых приёмов. Владислав Каменев окончил матч с показателем «-1».