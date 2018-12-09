Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Арсенал». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:50 Мск
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Шайба Наместникова помогла «Рейнджерс» в гостях обыграть «Флориду»

Шайба Наместникова помогла «Рейнджерс» в гостях обыграть «Флориду»
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 5:4 Б (2:0, 1:3, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе «Флориды» набрали Кейт Яндл (1+2) и Джонатан Юбердо (1+2). Три очка также в активе защитника «Нью-Йорка» Фредрика Классона (1+2). Российский нападающий гостей Владислав Наместников отметился голом. У Евгения Дадонова передача.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). Победную шайбу в составе «Айлендерс» забросил форвард Мэтт Мартин.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2 : 3
2:0, 0:2, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Абделкейдер (Ларкин, Нюквист) – 04:59 (5x5), 2:0 – Кронвалль (Ларкин) – 13:53 (5x5), 2:1 – Сизикас (Джонстон) – 24:31 (5x5), 2:2 – Пулок (Бейли, Барзал) – 26:57 (5x3), 2:3 – Мартин (Клаттербак, Ледди) – 43:24 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент