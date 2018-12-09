Шайба Наместникова помогла «Рейнджерс» в гостях обыграть «Флориду»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 5:4 Б (2:0, 1:3, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе «Флориды» набрали Кейт Яндл (1+2) и Джонатан Юбердо (1+2). Три очка также в активе защитника «Нью-Йорка» Фредрика Классона (1+2). Российский нападающий гостей Владислав Наместников отметился голом. У Евгения Дадонова передача.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). Победную шайбу в составе «Айлендерс» забросил форвард Мэтт Мартин.