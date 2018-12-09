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«Оттава» в овертайме обыграла «Питтсбург», «Сан-Хосе» в гостях победил «Аризону»

«Оттава» в овертайме обыграла «Питтсбург», «Сан-Хосе» в гостях победил «Аризону»
Хоккей / НХЛ

«Оттава Сенаторз» победила «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Оттавы» Райан Дзингел.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут 2 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Бостон Брюинз» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:3 (1:0, 2:0, 3:3). Главным героем матча стал защитник «Бостона» Тори Крюг, набравший 3 (1+2) очка. У защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «2», у Игоря Ожиганова «-1».

Ещё в одной встрече «Сан-Хосе Шаркс» в гостях одержал волевую победу над «Аризоной Койотс» со счётом 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2 : 1
1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Шабо (Стоун) – 04:24 (5x5), 1:1 – Ди – 23:27 (5x5), 2:1 – Дзингел (Стоун, Шабо) – 61:20 (4x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
6 : 3
1:0, 2:0, 3:3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Форсбакка-Карлссон (Пастрняк, Грызлик) – 11:20 (4x4), 2:0 – Бэкес (Маршан, Крюг) – 28:54 (5x4), 3:0 – Крюг (Маршан, Крейчи) – 37:45 (5x5), 4:0 – Хайнен (Донато, Мур) – 41:47 (5x5), 4:1 – Дермотт (Мэттьюс, Гардинер) – 44:03 (5x5), 5:1 – Крейчи (Пастрняк, Маршан) – 44:37 (5x5), 6:1 – Донато (Хайнен, Крюг) – 46:13 (5x5), 6:2 – Мэттьюс (Юнссон, Райлли) – 49:30 (5x5), 6:3 – Юнссон (Марло, Гардинер) – 52:22 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
3 : 5
0:2, 2:1, 1:2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Павелски (Диллон, Карлссон) – 14:36 (5x5), 0:2 – Кутюр (Гертл, Майер) – 15:26 (5x5), 0:3 – Кейн – 25:10 (5x5), 1:3 – Шмальц (Келлер, Гальченюк) – 26:55 (5x4), 2:3 – Ричардсон (Чикран) – 30:43 (5x5), 3:3 – Паник (Ричардсон) – 45:45 (5x5), 3:4 – Радил (Власик, Браун) – 54:13 (5x5), 3:5 – Гертл (Кутюр) – 59:09 (en)
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