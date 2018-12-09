«Оттава» в овертайме обыграла «Питтсбург», «Сан-Хосе» в гостях победил «Аризону»

«Оттава Сенаторз» победила «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Оттавы» Райан Дзингел.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут 2 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Бостон Брюинз» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:3 (1:0, 2:0, 3:3). Главным героем матча стал защитник «Бостона» Тори Крюг, набравший 3 (1+2) очка. У защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «2», у Игоря Ожиганова «-1».

Ещё в одной встрече «Сан-Хосе Шаркс» в гостях одержал волевую победу над «Аризоной Койотс» со счётом 5:3.