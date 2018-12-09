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Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский дважды был заменён за неделю

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский дважды был заменён за неделю
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 10 бросков из 13 и был заменён после первого периода. Для российского вратаря календарная неделя сложилась крайне неудачным образом. В трёх матчах он одержал одну победу, пропустив 14 шайб. Джон Торторелла дважды принимал решение о замене Бобровского по ходу матча. 5 декабря в игре с «Калгари Флэймз» Бобровский пропустил восемь шайб и уступил место в воротах Йоонасу Корписало по ходу третьего периода.

В этом сезоне Бобровский одержал 11 побед в 21 матче при коэффициенте надёжности 3,14 и проценте отражённых бросков 89,8. Сергей проводит худший сезон в карьере.

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