Семён Варламов пропустил пять шайб во втором матче подряд и был заменён

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась с разгромным счётом 7:1 (3:1, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Тампа» одержала шестую победу кряду.

Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов отразил 18 бросков из 23 и был заменён в середине второго периода. Российский вратарь пропустил пять или более шайб в третий раз в сезоне и во втором матче подряд – в игре с «Питтсбург Пингвинз» (3:6) он пропустил шесть шайб после 32 бросков.

Обзор матча также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В этом сезоне 30-летний Варламов одержал 10 побед в 19 матчах при коэффициенте надёжности 2,43 и проценте отражённых бросков 92,3. В активе воспитанника «Локомотива» один шат-аут.