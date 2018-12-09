Экс-форвард «Спартака» Радил забил первый гол в НХЛ и принёс победу «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» в гостях победил «Аризону Койотс» со счётом 5:3.

Главным героем матча стал чешский форвард «акул» Лукаш Радил, забросивший победную шайбу за пять минут до конца третьего периода. Для Лукаша эта шайба стала первой в североамериканской лиге. В шести матчах «регулярки» на счету 28-летнего Радила 1 (1+0) очко.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».

В минувшем сезоне Радил провёл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Спартака», забросил 16 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности «+11». В четырёх матчах плей-офф очков не набрал. Всего за карьеру в лиге он принял участие в в 168 матчах, в его активе 103 (41+62) очка.



В составе сборной Чехии Радил занял четвёртое место на олимпийском хоккейном турнире в Пхёнчхане. Также хоккеист принимал участие в чемпионате мира 2017 года. В 2012 году стал чемпионом Чехии в составе «Пардубице».