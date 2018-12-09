Два очка защитника с гражданством Эритреи помогли «Калгари» победить «Нэшвилл»

«Калгари Флэймз» победил «Нэшвилл Предаторз» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счётом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев.

Счёт в матче на второй минуте открыл защитник «Флэймз» Оливер Чюлингтон, для которого эта шайба стала первой в карьере. Под занавес отрезка Колтону Сиссонсу удалось восстановить равновесие. Во втором периоде Шон Монахан снова вывел «огоньков» вперёд. В заключительной трети матча Крэйг Смит вновь сравнял счёт, однако набрать очки гостям не удалось. Шайбы Гарнета Хэтэуэйя, Алана Куинна и Элиаса Линдхольма помогли «Калгари» победить.

Одним из главных героев матча стал 21-летний Чюлингтон, набравший 2 (1+1) очка. Защитник с двойным гражданством Швеции и Эритреи впервые в карьере отметился набранными баллами на уровне НХЛ.