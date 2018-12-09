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Два очка защитника с гражданством Эритреи помогли «Калгари» победить «Нэшвилл»

Два очка защитника с гражданством Эритреи помогли «Калгари» победить «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ

«Калгари Флэймз» победил «Нэшвилл Предаторз» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счётом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев.

Счёт в матче на второй минуте открыл защитник «Флэймз» Оливер Чюлингтон, для которого эта шайба стала первой в карьере. Под занавес отрезка Колтону Сиссонсу удалось восстановить равновесие. Во втором периоде Шон Монахан снова вывел «огоньков» вперёд. В заключительной трети матча Крэйг Смит вновь сравнял счёт, однако набрать очки гостям не удалось. Шайбы Гарнета Хэтэуэйя, Алана Куинна и Элиаса Линдхольма помогли «Калгари» победить.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2018, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
5 : 2
1:1, 1:0, 3:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Чюлингтон (Линдхольм, Годро) – 01:12 (5x5), 1:1 – Сиссонс (Йози, Саломяки) – 19:07 (5x5), 2:1 – Монахан (Хэнифин, Хэмоник) – 36:40 (5x5), 2:2 – Смит (Экхольм, Гримальди) – 40:54 (5x5), 3:2 – Хэтэуэй (Ткачук, Чюлингтон) – 46:03 (5x5), 4:2 – Куин (Андерссон) – 52:12 (5x5), 5:2 – Линдхольм (Годро, Монахан) – 57:00 (en)

Одним из главных героев матча стал 21-летний Чюлингтон, набравший 2 (1+1) очка. Защитник с двойным гражданством Швеции и Эритреи впервые в карьере отметился набранными баллами на уровне НХЛ.

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