Коннолли — о голе: дал Бобровскому возможность упасть

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли прокомментировал свой гол в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Бобровский вышел на меня и сократил угол обстрела. Я просто пытался быть терпеливым, дал ему возможность упасть. К счастью, у ворот было свободное пространство и защитник туда упал. Было приятно видеть, что шайба зашла в ворота», — сказал Коннолли.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 10 бросков из 13 и был заменён после первого периода. Для российского вратаря календарная неделя сложилась крайне неудачно. В трёх матчах он одержал одну победу и пропустил 14 шайб. Джон Торторелла дважды принимал решение о замене Бобровского в ходе матча. 5 декабря в игре с «Калгари Флэймз» Бобровский пропустил восемь шайб и уступил место в воротах Йоонасу Корписало в ходе третьего периода.