Рирден: игра Овечкина была просто превосходной, он великолепный лидер

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после победы в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0) в рамках регулярного чемпионата НХЛ восхитился игрой капитана команды Александра Овечкина.

«Ови — тот парень, который работал на обоих концах площадки, успевал всюду. Сегодня он дал нам шанс добиться успеха. Он продолжает показывать, насколько он великолепный лидер. Всем понятно, какую роль он играет в команде. Его игра была просто превосходной», — похвалил россиянина Рирден.

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу и сделал результативную передачу, продлив результативную серию до 11 встреч. Он вышел на седьмое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев, набрав 1158-е очко за карьеру и превзойдя результат Даниэля Альфредссона (1157). Следующей целью для Овечкина являются позиции Сергея Фёдорова (1179 баллов, это российский рекорд).