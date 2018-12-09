Владислав Каменев травмировал руку в столкновении с Дэном Джирарди

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграл у «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась с разгромным счётом 7:1 (3:1, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Тампа» одержала шестую победу кряду.

Форвард «Колорадо» Владислав Каменев не доиграл матч из-за повреждения. В середине второго периода российский нападающий травмировал руку после столкновения с защитником «Тампы» Дэном Джирарди. Каменев уходил в раздевалку, держась за правую кисть.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» Нэтана Рудольфа.

Каменев успел провести на льду 4 минуты 18 секунд (показатель полезности «-1») и совершить одну потерю, в результате которой капитан «молний» Стивен Стэмкос забросил шайбу, ставшую в итоге победной.